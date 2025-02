Uece divulga edital de matrícula para aprovados no Vestibular 2025.1

A Universidade Estadual do Ceará (Uece) publicou o edital de matrícula para os candidatos aprovados no Vestibular 2025.1, referente aos cursos de graduação presenciais. O procedimento será realizado exclusivamente pela plataforma SIGMA entre os dias 26 e 28 de fevereiro, com início às 8h do primeiro dia e encerramento às 16h do último dia do prazo.

Os candidatos classificados e classificáveis, independentemente de estarem dentro ou fora do número de vagas, devem acessar a plataforma Sigma e preencher os dados solicitados, preferencialmente utilizando um computador. Além disso, será necessário fazer o upload (enviar arquivo para o sistema) de um documento de identificação com foto (frente e verso) e do certificado de conclusão do Ensino Médio ou declaração equivalente.