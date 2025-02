Uece: alunos e funcionários fazem homenagem a gatinha que viveu 15 anos no CH

Alunos e funcionários da Universidade Estadual do Ceará (Uece) homenagearam a gatinha Vitória , que viveu por 15 anos no Centro de Humanidades (CH), no Bairro de Fátima. Após sua morte, uma placa foi colocada em sua memória com a mensagem: “À nossa pequena guardiã, Vitória, que trouxe amor e luz a cada canto desta floresta por onde passou. Sua memória viverá para sempre em nossos corações. Descanse em paz, doce alma!”

Além da placa, os estudantes e profissionais da instituição de ensino criaram um pequeno túmulo para Vitória no jardim, com uma foto e flores, como forma de manter viva a memória do bichinho. Os alunos também estão planejando uma nova homenagem, grafitando sua imagem no muro do Centro Acadêmico de Filosofia.