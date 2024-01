Estudante cearense vence prêmio Mude o Mundo Como Uma Menina

Astrônoma cearense Maria Larissa "Larittrix" Pereira vence o prêmio Mude o Mundo como uma Menina Crédito: Paulo Sérgio/ Divulgação

A premiação Mude o Mundo Como uma Menina, criada para estimular o desenvolvimento e a entrada de meninas a partir de 10 anos em áreas STEM (sigla em inglês que representa ciência, tecnologia, engenharia e matemática), divulgou na última terça-feira, 19, as vencedoras da sua quinta edição. Entre elas, a cearense Maria Larissa Pereira, residente do município de Pires Ferreira (distante 312,9km de Fortaleza) que assina nas redes sociais como Larittrix. Primeira cearense a se tornar Astronauta Análoga (que treinam com equipamentos específicos, em ambientes extremos, mas não vão ao espaço), ela foi vencedora da categoria "líder", condecorada por seus projetos sociais que atuam na democratização da informação científica em escolas de ensino público no interior do Ceará. Em entrevista ao Vida&Arte, Larissa, de 18 anos, explica que seu interesse pela astronomia nasceu de sua enorme curiosidade pelas coisas e pela natureza. "Quando eu tinha uns oito ou nove anos de idade, era uma criança muito curiosa. Só que era curiosa e eu tinha acesso a quê? À natureza. Então eu perguntava sobre aquilo que eu tinha acesso, que era a natureza".

A astronauta explica que dentre os seus interesses, o que mais a fascinava era o céu, olhar para a noite estrelada. Um dia, segundo ela, lhe surgiu um questionamento que foi a faísca para o início de seus estudos acerca do universo. “Eu tive uma dúvida e corri para quem? A Vovó Mundinha, sobrou para ela (risos). Ela estava ali, bem tranquila na área, já tinha uns 70 e pouco, 80 anos de idade. E eu perguntei: ‘vovó, as estrelas têm nome?’. A gente tem nome, bicho tem nome, até para planta o povo dá nome. Por que que estrela não tem? E aí ela foi lembrando, lembrando e lembrou das [estrelas] Três Marias. Ela então pegou na minha mão, levantou, me levou na beira da estrada e apontou as Três Marias para mim", lembra Larissa. Além da história sobre como começou o seu interesse pelos astros, a cientista compartilha o seu atual e maior sonho: “é conseguir democratizar a astronomia para todas as crianças, mas principalmente das crianças de escolas públicas do Ceará. Então, os meus projetos possuem essa vertente”. E complementa: “É bem comum, e bastante no Brasil, que aconteça das crianças não terem acesso a informação. E sempre existiram vários casos de crianças superdotadas, com altas habilidades, ou simplesmente curiosas que não tem acesso a informação e são grandes talentos, né?”.

Projetos relacionados Astronoma Maria Larissa Crédito: Chico Souza/ Divulgação Entre seus projetos, Larittrix cita o “Dose de Ciência”, uma página de ciência que divulgava informações sobre biologia, física e astronomia. O projeto, criado na época da pandemia, foi levado para sua escola com o intuito de evitar que os alunos desistissem dos estudos e para aproximá-los da ciência. “Foi tipo uma iniciação científica que a gente desenvolveu na época da pandemia e teve muita aderência, o pessoal apoiou muito. Eu convidava os palestrantes e eles palestravam de graça para a gente, on-line, durante a noite, depois das aulas”, relembra. A jovem astrônoma compartilha que o "Dose de Ciência" foi seu primeiro projeto de iniciação científica. Além desse, o “Time Larittrix” é um projeto maior, que engloba o "Dose de Ciência", e também busca democratizar a educação.

Além de incentivar o engajamento nas olimpíadas científicas, o "Time Larittrix" também trabalha com orientação de carreira (ajudando os alunos a criarem currículos, conseguirem bolsa em escolas particulares), auxílio acadêmico, entre outras iniciativas ligadas à educação. Premiação Mude o Mundo como uma Menina Realizada pela plataforma educacional Força Meninas, a premiação foi dividida em seis categorias individuais: Criativa, Líder, Determinada, Visionária, Pioneira e Mobilizadora (disputada apenas por ex-premiadas), além de projetos coletivos na categoria Juntas Somos Força. Além de Larissa, outras três meninas foram finalistas da categoria líder: Camily Guimarães Carvalho (Bahia), Gabriela de Sá dos Santos (Mato Grosso do Sul) e Isadora Rodrigues Silva (Distrito Federal), com menção honrosa a Vivian de Assis Peres (Rio Grande do Sul).