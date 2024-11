Jovens cearenses se destacam na 1ª Olimpíada Brasileira de Inovação, Ciência e Tecnologia

Larittrix, certificada Astronauta Análoga do Ceará pela Nasa Crédito: NAIARA COSTA

Destaque quando o assunto é educação, o estado do Ceará classificou 63 dos 448 estudantes aprovados para a quarta fase da 1ª Olimpíada Brasileira de Inovação, Ciência e Tecnologia (OBICT), promovida pela EduSpace. A etapa final está prevista para o dia 22 de novembro, em formato presencial, com os locais de prova a serem divulgados em breve no site oficial da competição. A OBICT, iniciada em junho com fases online, contou com a participação de mais de 36,5 mil alunos de todo o País. O Ceará obteve o terceiro maior número de aprovações, atrás apenas do Rio Grande do Sul, que classificou 115 estudantes, e de Minas Gerais, com 69.

Sonhando em cursar Medicina, a estudante Ana Letícia de Sousa Setúbal Monteiro, de 14 anos, foi uma das aprovadas para a última etapa da OBICT. Natural de Camocim, município localizado a 354, 21 quilômetros (km) de Fortaleza, a estudante conta que já participou de mais de 50 olimpíadas científicas, sendo medalhista em 36 delas.

“Tem um sentimento de orgulho e de autoconfiança que você vai ganhando, não só com as medalhas, mas de você estar estudando. Você começa a se conhecer melhor, conhece a quem você gosta, faz amizades. Muitas olimpíadas te levam para viagens, você conhece novos lugares de um jeito muito bom. Então, eu acho que é fazer, porque não tem o que perder”, incentiva. Com um histórico de sucesso em competições de Química, Biologia, Física e Astronomia, Ana Letícia destaca que a preparação para as olimpíadas exige muita dedicação e pesquisa intensa. Segundo a estudante, a rotina de estudos para a Olimpíada Brasileira de Inovação, Ciência e Tecnologia também a auxilia no preparo para outros desafios acadêmicos. “Já adianta vários conteúdos. A prática de fazer provas já te treina, tanto para o vestibular, quanto para o Enem. O sentimento, a pressão, em todos os sentidos, tanto no cognitivo, onde você já aprende alguns conteúdos antes, quanto na parte emocional. Então, você já tem um preparo ali”, confessa.

Inspirada pela mãe, a professora de Ciências Humanas Iris Jeannita Alves de Sousa, e pela divulgadora científica Maria Larissa Pereira Paiva, mais conhecida como “Larittrix”, Ana Letícia conta que ter exemplos reais de pessoas envolvidas com a educação é muito impactante e encorajador. “Quando ela [Larittrix] aparece com aquele monte de medalhas que ela tem, aí dá vontade de ter também, né? Você quer entender como é que ela fez isso, como é que foi o processo dela. Eu a conheci nesse meio, porque ela já foi à Nasa, já foi à Brasília, já foi no Ministério. Basicamente, em todos os eventos de Ciência ela está presente. Isso é muito inspirador para todo mundo”, conta. A última etapa OBICT terá representantes dos municípios de Fortaleza, Barbalha, Brejo Santo, Camocim, Itapipoca, Maracanaú, Santana do Cariri e Sobral. Além de identificar novos talentos, o evento tem como objetivo despertar o interesse dos estudantes por tópicos avançados ligados à ciência, tecnologia e inovação.

Criado para jovens estudantes, o evento é gratuito e a participação é voluntária. Os interessados podem se inscrever em três categorias: estudantes de ensino fundamental (6º ao 9º ano), estudantes de ensino médio ou técnico (que não estejam matriculados em cursos de ensino superior) e a terceira categoria é aberta para qualquer pessoa que desejar fazer a prova. Muito além das medalhas Com milhares de seguidores nas redes sociais, a divulgadora científica Maria Larissa Pereira Paiva, a Larittrix, utiliza suas plataformas para compartilhar conhecimentos científicos, dicas de estudo e falar sobre suas experiências em olimpíadas científicas. Para além dos estudos, ela também motiva jovens meninas a explorarem o seu potencial e enxergarem a Ciência como um caminho viável e promissor para suas carreiras. Nascida no sertão cearense da cidade de Pires Ferreira, na microrregião de Ipu, localizada a 332, 77 km de Fortaleza, a jovem explorada do espaço foi atraída, desde os oito anos de idade, para os mistérios universais escondidos entre as estrelas. O apelido, inclusive, faz alusão à estrela Bellatrix, a terceira mais brilhante da constelação de Órion.

Aos 16 anos, foi certificada pela National Aeronautics and Space Administration (NASA) como a primeira Astronauta Análoga do Ceará, após descobrir um asteroide em um dos projetos de incentivo à ciência promovidos pela agência espacial. Hoje, quatro anos mais tarde, ela já compartilhou a experiência com mais de 15.000 mentorados por todo o país. Ela acredita que as redes sociais permitiram a criação de uma comunidade entre os estudantes olímpicos e que muitos deles começaram a compartilhar suas rotinas de estudos, incentivando outras pessoas. “Isso acaba virando um ciclo de inspiração lindo de ver, e cada vez mais estudantes almejam não só as medalhas, mas esse life style”, explica. Em suas mentorias, a divulgadora científica conta que os mentorados aprendem desde o básico até os benefícios que podem ser conquistados pelos alunos, professores e gestão. “Explicamos sobre como encontrá-las, como inscrever os alunos, como participar, regras das olimpíadas, sobre divulgação de oportunidades, como montar a agenda da escola ou secretaria”, conta.