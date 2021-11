Estudante do Interior do Ceará identifica novo asteroide em programa da Nasa

O céu limpo do Interior, onde se pode ver as estrelas com definição maior que na Capital, é inspiração para muitos. Inclusive para a jovem Maria Larissa Paiva e seu interesse pela Astronomia. Aos 16 anos, a moradora de Pires Ferreira participou de um programa da Nasa e encontrou um novo asteroide, nunca antes detectado.

"Era uma criança muito curiosa. Aqui o céu é muito limpo, com pouca poluição luminosa. E um dia, olhando as estrelas, perguntei à minha avó 'Mundinha' o que era alguma estrela. Ela me disse que sabia que 'aquelas três ali são as Três Marias'", conta sobre a primeira constelação que conheceu.

Com aquilo em mente, assim que pôde ir a uma lan house, Larissa prontamente pesquisou o que eram as tais "Três Marias". Dali seu interesse pelas estrelas e tudo o mais que existe no Universo sideral só aumentou.

Em junho deste ano, ela participou de uma “caça a asteroides” promovida pelo International Astronomical Search Collaboration (IASC), programa da Nasa que busca popularizar a ciência entre estudantes.

Com um notebook emprestado e analisando imagens disponibilizadas pela Nasa, Larissa encontrou um asteroide não detectado antes. "Para ser um asteroide, é preciso cumprir uma série de requisitos. Eu marquei mais de dez pontinhos, e o único que marquei com certeza foi para as preliminares", explica.

Agora, o asteroide passa pelo processo de numeração e catalogação pelo Minor Planet Center (em português, Centro de Planetas Menores), de Harvard. O processo leva de três a cinco anos para ser completado.

Com informações do repórter Guilherme Carvalho/ CBN Cariri

