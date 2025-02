Prefeitura de Caucaia solicita contraproposta dos servidores; Assembleia foi convocada

Sindicato deflagrou greve a última terça-feira, 4, na Praça da Igreja Matriz de Caucaia / Crédito: Reprodução/Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Caucaia (SindSep)

Em meio à greve dos servidores municipais, a Prefeitura de Caucaia solicitou contraproposta com as sugestões de alteração nas mudanças previdenciárias. Um novo encontro entre os servidores e a gestão deve acontecer na próxima semana. Uma Assembleia Geral foi convocada para a próxima segunda-feira, 10, às 9 horas, na Praça da Igreja Matriz de Caucaia para oficializar as demandas dos representantes junto aos demais servidores municipais. Representantes do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Caucaia (SindSep) e da Prefeitura se reuniram nessa quinta-feira, 6, para discutir demandas relacionadas ao estado de greve, decretado pelos servidores municipais na terça-feira, 4.

A paralisação mobilizou funcionários de todas as categorias, que solicitam a revogação da Reforma da Previdência, aprovada pela Câmara Municipal na sexta-feira, 31.

Leia mais | Caucaia: servidores deflagram greve contra reforma da previdência Na Ata da Reunião de Negociação, a qual O POVO teve acesso, os representantes dos servidores municipais se manifestaram contra a Lei Orgânica do Município de Caucaia nº 01/2025 e a Lei Complementar nº105/2025, sancionadas pelo prefeito Naumi Amorim (PSD), que regula o regime previdenciário dos servidores. A principal demanda levantada pelos servidores discute a revogação da Reforma da Previdência municipal. A presidente do SindSep, Maria Santos, destaca que essa é a proposta mais coerente que pode ser apresentada pelos servidores.

“Não se retira direito de servidor, sem servidor saber (...) Eles repassaram que existe um problema enorme no Instituto de Previdência e que foi muito urgente fazer essa reforma. Não sei como é que faz uma reforma, mexendo com a vida de todos os servidores, sem o mínimo diálogo”, pontua. Maria Santos explica que, da parte dos trabalhadores, a contribuição é retirada todo mês. Ela acrescenta que cabe à gestão da Prefeitura informar para onde o recurso está sendo destinado. “Quem tá devendo não são os trabalhadores, mas sim as gestões; a parte do patronal. E a gente diz que para restabelecer qualquer diálogo com a categoria, essa reforma precisa, é necessária, ser revogada”, declara. A presidente do SindSep destaca ainda que os servidores estão no início de uma campanha salarial.

“O prefeito do município de Caucaia, antes dessas legislações, específica essa da Previdência e da legislação do reajuste do magistério, foi a público anunciar o reajuste do magistério; mas, em contrapartida, não anunciou reajuste de mais nenhum dos outros servidores, onde o sindicato pleiteia o reajuste de mais de 7,5%; e que a data-base de todos os servidores é o mês de janeiro”, acrescenta a sindicalista. Segundo Maria Santos, o reajuste aprovado na Câmara, no último dia 31, não contempla e acaba com o piso salarial dos professores do município. “Condiciona o piso salarial, esse reajuste, a uma auditoria na Secretaria da Educação; ele escalona, até o mês de dezembro, o pagamento desse piso”, explica. Os servidores destacaram ainda as precárias situações estruturais das escolas municipais, além de solicitarem o pagamento dos salários atrasados dos servidores das cooperativas.