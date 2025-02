Metas para a segurança pública do Ceará: projeto-piloto está em andamento

Conforme o secretário Roberto Sá, "últimos ajustes" estão sendo feitos para a implementação oficial do projeto. Declaração foi feita durante troca do comando-geral da PM-CE

Está em andamento o projeto-piloto do sistema de metas visando a redução dos índices de criminalidade no Ceará, afirmou Roberto Sá, titular da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). A declaração foi feita na noite desta quinta-feira, 6, durante a cerimônia de troca do comandante da Polícia Militar do Estado (PM-CE), realizada no Quartel do Comando Geral da corporação, localizado no bairro Aeroporto, em Fortaleza.

O secretário, porém, não informou o que já está previsto no projeto e quando ele será lançado, o que só seria possível, conforme disse, após aprovação do governador Elmano de Freitas (PT). De acordo com Sá, batalhões, delegacias e demais unidades já estão estão “trabalhando com a metodologia de gestão por resultado” e a iniciativa está recebendo os “últimos ajustes”.