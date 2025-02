Ceará tem redução de 5,3% no número de crimes violentos em janeiro de 2025

FORTALEZA-CE, BRASIL, 15-10-2024: Viaturas da Polícia Militar. / Crédito: FÁBIO LIMA

O Ceará registrou redução de 5,3% no número de Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLIs) em janeiro de 2025 em comparação ao mesmo período do ano passado. Foram contabilizados 269 crimes no primeiro mês deste ano e, em 2024, somaram 284 casos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O primeiro balanço de 2025 foi divulgado na manhã desta quinta-feira, 6, pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Os números somam crimes de homicídios dolosos, feminicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte. A redução também foi evidenciada em Fortaleza, que apresentou queda de 16,5% nos crimes violentos. Em janeiro do ano passado, a Capital teve 79 casos, indicando 13 mortes a menos registradas neste ano. A Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) também apresentou diminuição nos casos. Foram 64 crimes violentos em janeiro de 2025, contra 65 no primeiro mês do ano passado, registrando redução de 1,5%.

Nos municípios da região Sul do Estado, observou-se uma queda de 17,2%, totalizando 53 ocorrências. Em comparação com janeiro do ano anterior, houve uma redução de 11 casos, quando naquele mês foram registradas 64 mortes violentas na mesma área. 2024 terminou com aumento de 10,16% nos homicídios A redução do número de mortes violentas vem após o Estado terminar o ano de 2024 com aumento de 10,16% no número de homicídios em comparação ao período anterior. O resultado levou o Ceará a ter a segunda maior taxa de assassinatos do País no ano passado, conforme divulgado pelo O POVO, a partir de dados enviados pelas próprias secretarias estaduais de segurança e compilados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).