Caminhão do Cidadão chega a cinco bairros de Fortaleza; veja quais

Disponível em cinco bairros de Fortaleza, o Caminhão do Cidadão oferece serviços de emissão de documentos, consulta ao Número de Identificação Social (NIS), entre outros

Serão ofertados serviços de emissão de documentos à população, com horários de atendimento das 9 às 16 horas. A iniciativa permanece até esta terça-feira, 14, na rua Samuel Firmo Sampaio, no bairro Edson Queiroz, seguindo posteriormente às outras localidades.

O Caminhão do Cidadão, iniciativa da Secretaria de Proteção Social (SPS), que visa levar serviços essenciais às comunidades cearenses, chega a cinco bairros de Fortaleza . A programação segue até sexta-feira, 17, e contempla os bairros Dendê, Edson Queiroz, Jardim Iracema, Parangaba e Tancredo Neves.

O projeto do Governo do Ceará em parceria com a SPS oferta serviços como emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN), CPF, consulta ao Número de Identificação Social (NIS), atualização cadastral, dentre outros serviços relacionados à documentação pessoal.