Proibição de celulares: escolas se adaptam à mudança na volta às aulas

Com retorno do período letivo, escolas particulares de Fortaleza estão se adaptando às novas mudanças. Instituições de ensino da rede pública se preparam para o retorno às aulas

Com o retorno às aulas das escolas da rede particular de ensino nas primeiras semanas de janeiro, o impacto do uso de celulares entre crianças e adolescentes voltou a ser centro de discussões. A medida que restringe o uso desses aparelhos em escolas de todo o Brasil promete assegurar a saúde mental, física e psíquica das crianças e adolescentes .

Na visão da psicóloga e psicopedagoga Ana Letícia Soares, a longo prazo, a mudança deve promover mais ganhos que perdas em relação ao desenvolvimento psicossocial dos alunos. De acordo com a especialista, com o acesso cada vez mais precoce aos eletrônicos, os estudantes acabaram desenvolvendo uma dependência do uso de celulares.

“Eles ficavam ali com frequência consultando os celulares e, muitas vezes, não tinha a ver com o conteúdo dado em sala de aula. Isso estava atrapalhando a concentração e, consequentemente, a aprendizagem deles. Estava impactando também na socialização, porque nos momentos de recreio eles não estavam verdadeiramente interagindo, ficava cada um no seu celular”, explica.

“Eles ficam prestando mais atenção e acabam interagindo mais com os outros alunos. Eu percebi que no momento que não estou explicando, que eu permito que eles fiquem livres um pouco, rapidamente eles começam a conversar. Eu percebi que os alunos que mexiam muito no celular, eles passam a conversar mais. Eles não ficam fazendo nada, eles procuram alguma coisa para fazer e interagir”, detalha.

As mudanças na convivência em sala de aula também já foram percebidas pelos professores. Nas aulas de Ciências e Biologia do professor Arthur Silva, 25, o docente percebeu que os alunos estão mais concentrados e que eles começaram a interagir mais entre si , voltando a participar ativamente das atividades propostas pelo professor.

“Eles não estavam mais escrevendo, eles não estavam mais copiando, estavam batendo fotos da lousa. Eles diziam ‘eu vou passar a limpo em casa’, só que a gente não sabe se isso acontecia. Então, ficava algo comprometido, porque não queriam sequer copiar as instruções no caderno”, detalha.

Por outro lado, a notícia sobre a restrição do uso de celulares nas escolas foi bem recebida por Helane Nascimento, mãe da Luna Nascimento, 10. Com a filha cursando atualmente o 5º ano, a professora explica que a criança costumava levar o celular para ouvir música, jogar e assistir vídeos durante o intervalo. A partir da nova medida, ela conta que percebeu mudanças no comportamento da filha.

“Eu percebi, sim, diferença no comportamento dela. Eu acho que o principal é o aumento da interação dela com as outras crianças. No intervalo, ela tá conversando mais, brincando com outras crianças, que antes ela não brincava. Tá aumentando o convívio com outras crianças; jogando bola. Ela tá levando bola para jogar vôlei na hora do intervalo. Então, as crianças estão se reinventando, estão vivendo no mundo real novamente”, defende.

Proibição de celular em sala de aula: crianças e adolescentes passam por processos adaptativos diferentes

De acordo com Ana Letícia, crianças e adolescentes estão sendo impactados de forma diferente pela medida. Com relação aos alunos do Ensino Fundamental I, estudantes entre 7 e 11 anos, a especialista destaca que ainda há um certo tipo de controle com relação ao uso de aparelhos eletrônicos por parte da própria família, especialmente pelo receio dos pais de que os esses alunos percam ou quebrem os aparelhos.

“Existe uma diferença na medida em que eles não escrevem tanto; não leem com muita frequência, não têm o hábito da leitura, porque eles estão ali o tempo todo com acesso à vídeo, constantemente. Então, a leitura se torna escassa na infância, nessa faixa inicial. (...) Isso vai impactar no desenvolvimento de produção de textos, na escrita correta das palavras, na criatividade e na concatenação de ideias”, explica.