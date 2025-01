O governador Elmano de Freitas visitou, nesta quarta-feira, 29, as obras da primeira fase do Projeto Malha D’Água , nas cidades de Banabuiú e Milhã , no sertão cearense. Etapa da iniciativa, que tem o objetivo de adensar a rede de adutoras do Ceará , deve beneficiar nove municípios e 38 sedes distritais.

Conforme Governo do Estado, essa primeira etapa do projeto "encontra-se em andamento com mão de obra composta por 298 pessoas e 78 equipamentos na execução da Estação de Tratamento de Água e das adutoras. A captação já se encontra pronta, a ETA com mais de 95% e as adutoras do setor 1 com mais de 86% de execução".