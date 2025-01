Previsão do tempo indica possibilidade de chuva em todo o Ceará até sexta-feira, 31

Durante esse período, os maiores acumulados devem ser registrados no noroeste e no centro-sul do Ceará, principalmente durante a tarde, noite e madrugada. Segundo a pasta, essas chuvas são resultado das áreas de instabilidade atmosférica que tendem a avançar em direção ao Estado, ao efeito de brisa e também aos efeitos locais, como temperatura, umidade e relevo.

O Ceará deve registrar chuvas em todas as macrorregiões entre esta quarta-feira, 29, e a próxima sexta-feira, 31. Conforme divulgado pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), a previsão do tempo segue indicando condições de instabilidade atmosférica, com possibilidade de chuva em todo o Estado.

À tarde, os maiores acumulados devem ser registrados no noroeste do estado - Ibiapaba, Litoral Norte, parte norte do Sertão Central e Inhamuns. À noite, as chuvas devem se concentrar no sul da Jaguaribana, Cariri e sul do Sertão Central e Inhamuns.

O órgão destaca que nas regiões onde estão previstos os maiores acumulados pode haver chuva com intensidade moderada a forte em alguns momentos do dia.

Os padrões de chuvas devem se manter até quinta-feira, 30, com os maiores acumulados no centro-sul do Estado, durante a madrugada e a manhã. São esperadas chuvas na faixa litorânea, no Cariri e no Sertão Central e Inhamuns.