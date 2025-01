Ceará passa a ter equipamento que promete acelerar identificação de DNA em crimes

Editora-adjunta do Portal O POVO Online

Sara Oliveira Editora-adjunta do Portal O POVO Online

A Perícia Forense do Ceará (Pefoce) passa a ter um equipamento de análise genética com capacidade de processar DNA em até 20 minutos para resolução de crimes sexuais e patrimoniais. Entrega foi feita na manhã desta quarta-feira, 22, na sede da Pefoce. Estado é o primeiro do País a autilizar aparelho, afirmou o governador Elmano de Freitas (PT).

Elmano destacou o grau de qualidade na análise das amostras genéticas e como isso pode impactar nas investigações policiais. "Todos os crimes que possam ter alguma identificação de DNA, ele vai poder colaborar. Seja um crime sexual, até um crime patrimonial, uma vez que a pessoa pode ter deixado algum resquício que permita fazer identificação do DNA, essa amostra recolhida, colocada nesse aparelho, ele pode identificar", afirmou.