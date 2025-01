Novos equipamentos ajudarão na fiscalização e segurança dos recursos hídricos do Ceará

A Companhia de Gestão de Recursos Hídricos (Cogerh) adquiriu novos equipamentos que irão ajudar na gestão dos recursos hídricos do Ceará. O Drone (RPAS) de asa fixa com RTK e um receptor GNSS RTK, investimentos de R$449.970,00, ajudarão na fiscalização e no planejamento de segurança. .

Segundo o boletim mais recente do Portal Hidrológico do Ceará, cerca de cinco açudes estão sangrando no Ceará: Arrebita e Forquilha, no município de Forquilha; São Pedro Timbaúba, em Miraíma; Germinal, em Pacoti; e Caldeirões, no município de Saboeiro.

Ao O POVO, o diretor de operações da Cogerh, Tércio Tavares, explicou que a Cogerh gerencia “toda a água do Estado”. O órgão não trabalha com água tratada, que é o exemplo da Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece).

Segundo ele, com os novos equipamentos, será possível ter um melhor controle da gestão de recursos hídricos em um curto espaço de tempo. Dentre as funções do drone, está a fiscalização no uso de água, dimensionando quanto um usuário pode captar.