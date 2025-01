Elmano anuncia aumento no repasse anual do IJF de R$ 72 para R$ 120 milhões

O governador do Ceará , Elmano de Freitas , esteve presente na tarde desta terça-feira, 21, no Instituto Dr. José Frota (IJF) e anunciou que o repasse anual ao hospital aumentará de R$ 72 milhões para R$ 120 milhões .

O governador também fala sobre as dívidas que o Instituto e a Sesa possuem: “[Isso] compromete demais o atendimento da nossa população. Nós tomamos a decisão de que imediatamente nós vamos apresentar a proposta às instituições da saúde, ao Conselho Estadual de Saúde (Cesau - CE) e à Comissão Intergestores Bipartite do Estado do Ceará (CIB/CE), para que possamos aprovar a parte burocrática”.

Em anúncio publicado nas redes sociais, Elmano afirma que as informações dos primeiros relatórios da saúde do município foram analisadas em uma reunião de duas horas. “Estamos aqui exatamente para enfrentar os desafios e podermos assim garantir que de mãos dadas a gente possa oferecer passo a passo uma saúde de melhor qualidade para o povo de Fortaleza”.

"IJF tem aproximadamente R$ 80 milhões em dívidas", afirma prefeito de Fortaleza

Há pouco menos de um mês, o IJF passou por uma paralisação parcial dos funcionários do centro cirúrgico e enfermaria. O motivo seria a falta de refeição aos funcionários, pacientes e acompanhantes.

O hospital também passa por uma escassez de medicamentos e insumos, com 279 medicamentos com estoque zerado e que, de 513 materiais de insumos médicos, 263 estão em falta. A falta de pagamento aos médicos terceirizados também afetou no funcionamento da instituição.

No anúncio, Evandro Leitão afirmou que o aporte ajudará no incremento de procedimentos cirúrgicos e serviços ofertados pelo IJF. “Todos nós sabemos o desafio que é a saúde no nosso Estado. E para isso é importante que a gente possa estar enfrentando esse desafio de forma muito transparente, apresentando os relatórios como a dra. Socorro Martins juntamente com a dra. Rita e dra. Riane, aqui do IJF, nos apresentaram”, destaca.