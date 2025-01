CE: demanda por vacinas foi 100% atendida com 26,4 milhões de doses

Com 26,4 milhões de doses, a demanda por vacinas foi 100% atendida no Ceará , conforme divulgou o Ministério da Saúde (MS) no último dia 10. Até novembro de 2024, o Brasil registrou um aumento na cobertura de 15 das 16 vacinas do calendário infantil.

No ano passado 6,9 milhões de doses foram aplicadas na população. Só em dezembro do ano passado, mais de 714 mil doses foram distribuídas.

PNI distribui cerca de 300 milhões de vacinas anualmente

Segundo informações do MS, o Programa Nacional de Imunizações (PNI) distribui anualmente cerca de 300 milhões de doses para todos os 5.570 municípios. O programa fornece gratuitamente no Sistema Único de Saúde (SUS) 48 imunobiológicos: 31 vacinas, 13 soros e 4 imunoglobulinas à população.

O diretor do departamento do PNI, Eder Gatti, explica que apesar dos desafios, o programa consegue enviar todas as grades de vacinas do calendário básico no mês de dezembro.