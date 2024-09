Vacina contra a chikungunya, testada no Ceará, apresenta 98,8% de eficácia em adolescentes

A vacina contra a chikungunya desenvolvida pelo Instituto Butantan, de São Paulo, apresentou eficácia de 98,8% de adolescentes de 12 a 17 anos. Já a resposta imune entre os pacientes que já foram infectados pelo vírus foi de 100%. Os testes, que contaram com a participação da Universidade Federal do Ceará (UFC), tiveram os resultados publicados na revista The Lancet Infectious Diseases na última semana.

A vacina de dose única é chamada de VLA1553. A testagem da última fase no processo de comprovação científica foi realizada entre os meses de fevereiro de 2022 e março de 2023 em vários estados da Federação. Ao todo, 750 adolescentes participaram da testagem, sendo 150 deles no Núcleo de Medicina Tropical da Universidade Federal do Ceará (UFC) sob a coordenação do professor Ivo Castelo Branco.

“A vacina é eficaz e segura, deverá ser liberada para aplicação na população brasileira até o começo de 2025 pela Anvisa. Será distribuída de graça pelo SUS [Sistema Único de Saúde], provavelmente para pessoas abaixo dos 60 anos”, conta Castelo Branco.