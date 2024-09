CRIO está realizando pesquisa para o desenvolvimento de vacina contra o câncer

Laboratório onde foi desenvolvido a pesquisa Crédito: Arquivo Pessoal /Dr. Eduardo Cronemberger

Uma descoberta no campo da oncologia tem trazido otimismo para a cura do câncer. Uma vacina contra a doença está em desenvolvimento clínico em diferentes centros de pesquisa do mundo. Alguns voluntários já estão participando de testes clínicos em vários países, inclusive aqui no Brasil. No Ceará, a pesquisa está sendo coordenada pelo médico Eduardo Cronemberger e conduzida pela equipe de pesquisa clínica do Centro Regional Integrado de Oncologia (CRIO), em uma parceria internacional com os laboratórios MSD e Moderna. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O estudo, que se encontra em fase de recrutamento, é destinado para pacientes com câncer de pulmão, e todos os participantes irão receber doses de medicamento usado no tratamento imunoterápico da doença.

O médico Eduardo Cronemberger, explica que a vacina personalizada funciona como um ‘treinamento’ para o sistema imunológico, semelhante à tecnologia das vacinas de RNA mensageiro (mRNA) para a prevenção da Covid-19. “A vacina se refere a uma tecnologia chamada terapia de neoantígenos individualizada, e está sendo pesquisada também para outros tipos de câncer, como o melanoma, um tipo agressivo de câncer de pele”, pontua. Segundo ele, ao analisar a sequência do DNA no tumor do paciente, é identificado uma assinatura mutacional ímpar e, a partir disso, desenvolvido uma vacina específica para aquele perfil. Com isso, é “ensinado” o organismo a reconhecer e atacar as células cancerígenas de forma mais eficaz, aumentando as chances de cura e reduzindo os efeitos colaterais dos tratamentos.