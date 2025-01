Chuvas: Fortaleza tem pontos de alagamentos e trânsito lento na manhã desta terça

Até as 8h56, a Capital registrou 23mm no bairro Maraponga. Conforme informações da repórter Camila Magalhães, da Rádio CBN O POVO, parte da avenida Tristão Gonçalves, no Centro, está totalmente alagada. Situação se repete na avenida Padre Antônio Tomás.

Fortaleza apresenta alagamentos e trânsito lento na manhã desta terça-feira, 14. Com chuvas de até 23mm, às 8h56, no posto da Maraponga, Capital tem engarrafamentos em vias como BR-116, que liga a Cidade à Região Metropolitana, e em ruas e avenidas centrais, como a Domingos Olímpio. Precipitações são registradas em 127 municípios cearenses.

O POVO questionou a Autarquia Municipal de Trânsito (AMC) sobre semáforos com problemas e pontos de engarrafamento mais intensos. Também aguarda retorno sobre ações da Defesa Civil de Fortaleza que estejam sendo executadas nesta manhã. Quando as informações forem fornecidas, a matéria será atualizada.

Alerta para chuvas

Na tarde dessa segunda-feira, 13, o órgão havia emitido um alerta, junto ao Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), de “perigo” e “perigo potencial” de chuvas intensas para 71 municípios do Estado.

O município de Granja, no Litoral Norte do Ceará, registrou o maior acumulado entre a madrugada e a manhã, com 77mm. No Litoral de Fortaleza, o município de Maranguape atingiu um acumulado de 75mm. Em Fortaleza, até as 8h56, foi registrada preciptação de 23mm no bairro Maraponga.

De acordo com a Funceme, a previsão para a manhã é de céu nublado com chuva no Cariri, Sul do Sertão Central e Inhamuns, no Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém e no Maciço de Baturité.