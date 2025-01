Inmet e Funceme emitem alertas de perigo para chuvas; 71 municípios do CE estão na lista

A Funceme emitiu um alerta de “Chuvas Intensas”, que tem previsão para acabar nesta terça, 14. Conforme o informe, na parte da tarde o céu varia de nublado a parcialmente nublado com chuva isolada em todas as macrorregiões.

Já à noite, o céu pode variar de nublado a parcialmente nublado com chuva e trovoadas isoladas na Ibiapaba, Sul do Sertão Central e Inhamuns e no Cariri. Nas demais regiões, céu variando de nublado a parcialmente nublado com alta possibilidade de chuva isolada.