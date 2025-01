Defensoria Pública orienta sobre matrículas escolares e práticas abusivas; veja o que fazer

Defensoria Pública do Ceará emite comunicado e relação aos direitos e práticas abusivas durante período de matrículas escolares / Crédito: Samuel Setubal

Janeiro antecede o retorno às atividades escolares, mas muitos pais já iniciam o planejamento antes mesmo do início do período de matrículas. Nesse contexto, a Defensoria Pública do Ceará (DPCE) orienta a população sobre dificuldades relacionadas à obtenção de vagas e efetivação de matrículas nas instituições de ensino. Matrícula de novos estudantes na rede municipal de Fortaleza começara em 4 de dezembro; SAIBA MAIS

Órgãos como o Núcleo de Defesa do Consumidor (Nudecon) e o Núcleo de Direitos Humanos e Ações Coletivas (NDHAC) atuarão para garantir o cumprimento dos direitos vigentes, combatendo práticas abusivas no início do ano letivo.

Orientações da Defensoria Pública para o período de matrículas escolares Práticas abusivas comuns em matrículas escolares Entre as irregularidades que podem ser fiscalizadas pela DPCE, acarretando punições e multas, destacam-se:

Exigência de materiais para uso coletivo ou cobrança de taxas para esse fim;

Aumento de mensalidades ou anuidades escolares sem aviso prévio ou detalhamento em planilha de custos;

Retenção indevida de documentos escolares devido à inadimplência;



Falta de garantia de condições de acesso, participação e aprendizagem para alunos com deficiência. Essas práticas são consideradas abusivas e podem ser denunciadas por pais ou responsáveis junto aos órgãos competentes. VEJA como o cearense tem ingressado cada vez mais no ensino superior