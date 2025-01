Fundeb: recurso ultrapassará R$ 325 bilhões em 2025, informa Governo Federal

Projeto "Político, eu!?!" na EMTI Professor Agerson Tabosa Pinto / Crédito: ZeRosa Filho/Divulgação

Os recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) ultrapassará R$ 325 bilhões em 2025, conforme estimativa da Portaria Interministerial n° 14/2024, publicada nesta terça-feira, 31, pelos Ministério da Educação e da Fazenda. O novo valor representa um aumento de R$ 19,8 bilhões em comparação ao ano de 2024, ou seja, um acréscimo de 6,48% ao financiamento da educação básica.

A receita do Fundeb em 2025 será composta por R$ 269 bilhões advindos das contribuições dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, bem como complementação federal de R$ 56,5 bilhões. A estimativa foi calculada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), autarquia vinculada ao MEC.

A complementação federal será acrescida em R$ 7,7 bilhões, um total de 15,8% a mais em relação ao ano anterior. O titular do MEC, Camilo Santana, destaca que, “com o financiamento maior”,os profissionais da educação serão mais valorizados e a infraestrutura das escolas será melhorada. Cerca de 70% dos recursos do Fundeb são destinados às despesas de pessoal, já o restante (30%) deve ser aplicado pelas esferas federativas nas demais ações de manutenção e desenvolvimento do ensino (MDE), viabilizando melhorias na infraestrutura das escolas e na qualidade do ensino.

O novo Fundeb, implementado em 2021, prevê uma complementação federal progressiva até alcançar 23% do total das receitas, conforme consta na legislação. Em 2025 é estimado que o percentual de complementação federal seja de 21%, distribuído em três modalidades: Valor Anual por Aluno (Vaaf): R$ 26,9 bilhões;



Valor Anual Total por Aluno (Vaat): R$ 24,2 bilhões;



Vaaf decorrente da complementação do Valor Aluno Ano Resultado (Vaar): R$ 5, 4 bilhões Este percentual de 21% sinaliza mais que o dobro da complementação de 10% praticada no antigo Fundeb (2007-2020). Fundeb O FUNDEB (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação) é um fundo criado no Brasil para assegurar a distribuição de recursos financeiros para a educação básica pública, com o objetivo de garantir o acesso e a qualidade do ensino em todo o país, especialmente para os alunos que estudam em redes municipais e estaduais de ensino.