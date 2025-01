Cearense é preso em São Paulo com mais de 1 tonelada de drogas

Uma mulher de 21 anos, apontada como parceira do suspeito, também foi presa; mais de 1.600 tabletes de entorpecente, mais um quilo de pasta base para cocaína foram apreendidos

Um cearense de 24 anos, que se encontrava foragido da Justiça, foi preso na tarde desta sexta-feira, 3, dentro da residência em que se escondia no município de Campo Limpo Paulista, estado de São Paulo.

A droga estava disposta em 1.619 tabletes, armazenados em um cômodo da casa onde foi feito o flagrante, junto de cadernos com anotações sobre o tráfico, um celular e um quilo de pasta base para cocaína.

Contra o preso, havia um mandado de prisão preventiva expedido pelo Tribunal de Justiça local aqui do Estado (TJCE). Segundo informações divulgadas pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), o suspeito também seria responsável pela tentativa de instalação de um grupo criminoso carioca em território cearense.

O homem teve o mandado judicial cumprido, enquanto a mulher foi encaminhada para o Distrito Policial Central de Campo Limpo Paulista/SP, onde foi autuada em flagrante, novamente pelo crime de tráfico ilícito de drogas.

As prisões, bem como a apreensão da droga são resultado de trabalho conjunto entre equipes da Coordenadoria de Inteligência (Coin) da SSPDS e das polícias Militar (PMCE) e Civil (PC-CE) do Estado do Ceará.

Também contribuíram para a operação agentes das Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado (FICCO) do Ceará e de São Paulo, bem como membros da Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMESP).