Saiba quem é o cearense preso com mais de 1 tonelada de drogas em SP

Cearense foi preso e mais de 1,3 tonelada de entorpecentes foi apreendida em residência / Crédito: Reprodução/Instagram/CPChoque/PMESP

O cearense Leonardo Souza de Pádua, de 24 anos, vulgo “Peixinho”, foi preso nessa sexta-feira, 3, na cidade de Campo Lima Paulista, no estado de São Paulo (SP). O alvo, que estava foragido da Justiça do Ceará, foi abordado em um veículo de transporte por aplicativo durante operação integrada das Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado (Ficco) do Ceará e de São Paulo. Conforme as investigações, o homem é apontado com um dos líderes da facção criminosa carioca Terceiro Comando Puro (TCP), voltada ao tráfico de drogas, onde “Peixinho” teria o comando do grupo no interior do Ceará. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que o alvo é apontado como responsável pela tentativa de instalação da facção de origem carioca no Estado.

Durante a operação contra o alvo, que possuía um mandado de prisão preventiva em aberto expedido pelo Tribunal de Justiça local do Estado (TJCE), um endereço residencial onde o suspeito se escondia foi identificado na cidade de Jarinu, em São Paulo.

No local, 1,337 tonelada de maconha distribuída em 1.619 tabletes, e 1 quilo de pasta base de cocaína foram apreendidos, além de dois cadernos de anotações relativos ao tráfico de entorpecentes e um aparelho celular. Na casa, a companheira do investigado, uma mulher de 21 anos, também foi presa em flagrante. Ambos foram conduzidos ao Distrito Policial Central de Campo Limpo Paulista, onde a mulher foi autuada em flagrante pelo crime de tráfico ilícito de drogas. Contra o alvo, foi cumprido o mandado de prisão. De acordo com a Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMESP), “Peixinho” era responsável pelo controle do tráfico de drogas no interior do Ceará. Ele possuía um extenso histórico criminal, incluindo crimes como homicídio, roubo, receptação, associação criminosa, posse e porte ilegal de arma de fogo, além de tráfico de drogas.