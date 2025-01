2024: mais de 300 integrantes e 35 chefes de facção são presos no Ceará

No decorrer do ano de 2024, 337 integrantes de grupos criminosos foram presos pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), da Polícia Civil do Ceará (PC-CE). Entre os alvos, 35 ocupavam "cargos" de chefia na facção criminosa. As prisões ocorreram no Ceará e em outros estados brasileiros.

A Polícia Civil divulgou os números nesta sexta-feira, 3. Conforme o balanço, houve aumento de 39,25% nas prisões em relação ao ano de 2023, quando foram feitas 242 prisões. O delegado titular da Draco, Alisson Gomes, descreve que o resultado é o reflexo dos trabalhos policiais e do empenho da instituição no combate aos grupos criminosos.