PCCE apreende 3.015 comprimidos de rebite em Brejo Santo

Drogas foram apreendidas em Brejo Santo / Crédito: Divulgação | SSPDS

A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) apreendeu um total de 3.015 comprimidos de nobésio, droga conhecida popularmente como “rebite”, em Brejo Santo, a 521,75 km de Fortaleza, nessa quinta-feira, 2. Conforme Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), um homem de 37 anos foi preso durante ação. De acordo com pasta, a ofensiva ocorreu às margens da BR-116, em um pátio de um estabelecimento comercial na localidade de Sítio Cabaceiras.

Na ocasião, agentes encontraram 765 comprimidos do porte embaixo do banco do caminhão onde o indivíduo detido estava. Ele foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.