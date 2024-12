Maria Cecília, Maria Alice e Theo são os nomes mais registrados no Ceará em 2024

Em 2024, o nome Maria Cecília foi o mais registrado no Ceará, com 931 registros nos cartórios locais até a data desta quinta-feira, 26. O segundo lugar no ranking dos nomes mais populares ficou com Maria Alice, com 914 registros. Maria Alice liderava a lista cearense em 2022 e 2023, no entanto, em 2024, ficou em segundo lugar.

O ranking foi divulgado pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoa Naturais.