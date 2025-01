Ministério da Saúde distribui 65 mil medicamentos contra tuberculose no Ceará

Medida reforça o combate à doença com medicamentos essenciais, garantindo o abastecimento até 2025

Benefícios da combinação rifampicina 4 em 1

A rifampicina 4 em 1 reúne quatro medicamentos (rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol) em um único comprimido.

Essa formulação simplifica o plano terapêutico, facilita a adesão ao tratamento e reduz os riscos de resistência aos medicamentos.

Com isso, de acordo com informações divulgadas pelo Ministério da Saúde, os pacientes têm mais chances de recuperação completa, de acordo com especialistas.