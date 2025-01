Biólogo camaronês luta para salvar peixes-boi africanos

Desde suas primeiras observações no lago Ossa, em Camarões, o doutor em biologia marinha Aristide Takoukam Kamla luta para proteger os peixes-boi da África, uma espécie desconhecida e ameaçada, presente nas águas doces da costa oeste do continente.

Foi graças aos pescadores locais que ele aprendeu a avistar esses mamíferos, também conhecidos como vacas marinhas, nos 4.500 hectares de águas sombreadas do Lago Ossa, localizado em um parque natural no sudoeste de Camarões.

"Esperava vê-los como no YouTube: em águas claras, saltando como golfinhos... uma ideia totalmente surrealista" vinda dos vídeos de peixes-boi da Flórida, muito diferentes dos africanos, explica o doutor em biologia de 39 anos com um sorriso no rosto.

Takoukam Kamla, fundador de uma organização de proteção de mamíferos marinhos na África (AMMCO), acredita que essa classificação da IUCN subestima “o status real dessa espécie, que é alvo de caça ilegal” e cujo habitat está “constantemente ameaçado”.

No Lago Ossa, o único predador do peixe-boi é o homem. Há alguns anos, o peixe-boi ao molho era um prato comum em Dizangué, a cidade que reúne as vilas de pescadores às margens do lago.

Agora sua pesca é proibida, o prato desapareceu dos cardápios e uma estátua de gesso azul celebra a existência do animal. No entanto, as ameaças persistem.