Suspeito de descartar pistola no mar é preso na Barra do Ceará, em Fortaleza

Uma equipe do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio), da Polícia Militar do Ceará (PMCE), prendeu um homem suspeito de descartar uma pistola no mar. O flagrante aconteceu na região da Vila do Mar, na Barra do Ceará, em Fortaleza, na tarde dessa quarta-feira, 25.

A prisão teria acontecido durante uma patrulha de rotina. Na ronda, os agentes identificaram um homem com atitude suspeita trafegando de bicicleta, próximo a rua Doutor José Roberto Sales. Ao avistar os policiais, o suspeito teria realizado uma manobra brusca e cruzado a via de maneira arriscada. A atitude atraiu a atenção dos policiais.