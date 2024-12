Interno acusado de atear fogo na casa onde morava com a esposa é morto em presídio de Itaitinga

Um homem identificado como Manoel Pamplona, de 60 anos, foi morto dentro do Complexo de Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza, nesta quarta-feira, 12. Ele estava preso preventivamente acusado de atear fogo na casa onde morava com a companheira, no município de Tianguá, a 318 quilômetros de Fortaleza.

De acordo com o advogado do interno, Candido Magalhães, o acusado estava preso há 145 dias. Ele não tinha antecedentes criminais e não houve audiência para ouvir as partes. O homem permaneceu na penitenciária de Tianguá desde o dia 26 de julho.