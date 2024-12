MP denuncia suspeito de matar adolescente de 14 anos na Barra do Ceará

Conversas encontradas no celular de Mário Laylson Bezerra Pinheiro, de 18 anos, indicam envolvimento dele na morte de Ana Melissa Souza Bezerra, de 14 anos / Crédito: Reprodução

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) ofereceu, na última sexta-feira, 20, denúncia contra Mário Laylson Bezerra Pinheiro, de 18 anos. Ao lado de dois adolescentes, ele é acusado de envolvimento na morte de Ana Melissa Souza Bezerra, de 14 anos, crime ocorrido no último dia 4 de dezembro no bairro Barra do Ceará, em Fortaleza.

Conforme a investigação da 8ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o crime foi motivado por os suspeitos acreditarem que a vítima tinha envolvimento com integrantes da facção criminosa Guardiões do Estado (GDE), rival do Comando Vermelho (CV), a qual pertenceriam.



Segundo as investigações, Ana Melissa foi arrebatada e mantida em cárcere privado. Durante esse período, o celular dela foi analisado pelos acusados, que interpretaram conversas mantidas por ela como evidências de sua ligação com rivais da GDE.

Enquanto Mário afirmou que o encontro foi “muito breve”, o adolescente disse que a vítima passou “várias horas” na residência com os dois. Ao analisarem o celular de Mário, os policiais civis se depararam com conversas entre ele e um outro adolescente.

O maior de idade aparecia dizendo ter encontrado no celular de Ana Melissa “um monte de conversa com pilantra”, enquanto, em áudio, o adolescente disse para Mário “'segurar” a adolescente e que, caso “ela tivesse com pilantragem, ela já sabia”.

Na conversa entre os dois, Mário ainda diz que os “pivetes estavam tudo por cá”, que a Polícia já estava procurando por ela e que, por isso, “tá embaçado o setor”.



Adolescente já havia sido ameaçada em redes sociais

Em depoimento, um familiar de Ana Melissa afirmou que, após receber a informação de que faccionados do Morro Santiago haviam arrebatado a jovem, passou a tentar entrar em contato com ela através do celular.

Em uma das ligações efetuadas, um homem atendeu e disse que “eles eram do Parque Leblon (bairro de Caucaia) e que na quebrada quem mandava era eles”. O homem ainda disse que liberaria a jovem, mas, pouco tempo depois, a família recebeu a notícia da morte da jovem.

A Polícia Civil apurou que, ainda em abril deste ano, um vídeo passou a circular nas redes sociais em que Ana Melissa e outras quatro meninas eram ameaçadas de morte por faccionados do CV.