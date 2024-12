Acidentes têm alta no de fim de ano: veja onde buscar atendimento em Fortaleza

Qual é a diferença entre posto de saúde, UPA e hospital?

Os três tipos de equipamento atendem diferentes tipos de pacientes. Os postos de saúde atuam na prevenção, diagnósticos e tratamento de doenças.

Já as UPAs e os hospitais são voltados para o atendimento de urgências e emergências. Conforme o Ministério da Saúde, se enquadram neste caso cortes com pouco sangramento, crises convulsivas, dores de cabeça muito fortes, dores no peito, envenenamento, queimaduras e vômitos com sangue.



