Comerciante é presa em Caucaia por aplicar golpe em 300 pessoas de cinco estados brasileiros

Um golpe de venda de roupas foi desarticulado após vitimar mais de 300 pessoas em cinco estados do Brasil. A mulher apontada como responsável pelos crimes foi presa mediante o cumprimento de mandado de prisão nesta quarta-feira, 7, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza.



De acordo com a Polícia Civil do Ceará, a mulher descrita como uma microempresária comercializava roupas usando as redes sociais. No entanto, ela teria recebido pagamentos e não teria feito as entregas.

Boletins de Ocorrência foram registrados no Ceará, Pará, Pernambuco e Rio Grande do Norte.