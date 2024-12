Corpo de Bombeiros inicia comemorações dos 100 anos da corporação no Ceará

Comandante José Cláudio Barreto início às comemorações do Centenário do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará no CISP / Crédito: Samuel Setubal

O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) iniciou, nesta quarta-feira, 18, as comemorações pelos 100 anos de atuação da Corporação no Estado. A data é oficialmente celebrada no dia 8 de agosto de 2025. Segundo o CBMCE, ao longo dos próximos meses, serão realizados eventos e atividades de homenagem e capacitação, além de ações voltadas para prevenção e conscientização. Para marcar o início das celebrações, foi realizada uma cerimônia no Quartel do Comando-Geral do Corpo de Bombeiros, no bairro Aeroporto, em Fortaleza.

Estiveram presentes o comandante-geral Coronel Cláudio Barreto, o comandante-geral adjunto Coronel Wagner Maia, representantes de instituições de segurança e defesa civil, além de outros convidados.

Lideranças e representantes de organizações civis e comerciais assinaram o Livro de Ouro, que oficializou o início das atividades comemorativas. O registro é destinado a marcar grandes eventos e é aberto somente em ocasiões especiais Crédito: Samuel Setubal Durante a cerimônia, foi realizada a assinatura no Livro de Ouro, que oficializou as atividades comemorativas. O registro da corporação é destinado a marcar grandes eventos e é aberto somente em ocasiões especiais. Além de lideranças e de oficiais da reserva, assinaram o livro representantes de organizações civis e comerciais. De acordo com o comandante-geral, Coronel Barreto, essa é uma data especial tanto para os oficiais na ativa quanto para os da reserva. “Embora muitos já tenham falecido, felizmente, muitos ainda estarão presentes para celebrar os 100 anos de glória e trabalho em prol da população cearense. Estamos muito felizes por vivenciar este momento único”, declara.

Criação da corporação e mudanças ao longo dos anos O Corpo de Bombeiros foi criado oficialmente em 8 de agosto de 1925, com o objetivo de combater incêndios em Fortaleza. Em janeiro de 1934, começou a funcionar “na prática” sob o nome Corpo de Bombeiros de Segurança Pública do Estado, com 30 homens oriundos do Corpo de Segurança Pública (atual Polícia Militar do Ceará) e da extinta Guarda Civil. Em agosto de 1935, passou a se chamar Corpo de Bombeiros do Ceará e foi subordinado à Chefatura de Polícia e Segurança Pública, com o efetivo ampliado para 76 homens. Já em abril de 1990, conquistou autonomia e se tornou o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará. Atualmente, o CBM-CE possui um efetivo de 1.638 bombeiros militares, distribuídos em unidades localizadas em 22 municípios do estado. Os bombeiros realizam salvamentos aquáticos, em altura e em terra. Além disso, atuam na prevenção de acidentes.

Até a celebração oficial do centenário, já estão previstos eventos como a Semana de Prevenção e a Corrida do Centenário, programada para junho. Também serão realizadas visitas a escolas, shoppings e outros locais para promover ações de prevenção e conscientização. Outras atividades ainda aguardam confirmação. Congresso Nacional dos Bombeiros Na ocasião, também foi realizado o lançamento oficial do Congresso Nacional dos Bombeiros, que acontecerá de 5 a 7 de agosto de 2025. Reconhecido como o maior evento da categoria na América Latina, é a primeira vez que é realizado no Ceará.