Corpo de Bombeiros do Ceará inicia celebrações dos 100 anos nesta quarta, 18

Corpo de Bombeiros do Ceará inicia celebrações do 100 anos / Crédito: AURÉLIO ALVES

Nesta quarta-feira, 18, às 9h, o Quartel do Comando-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará, em Fortaleza, será palco do início das comemorações pelos 100 anos da corporação. O evento, que resgata a história e projeta o futuro da instituição, também marcará o lançamento oficial do Congresso Nacional de Bombeiros (Conabom), considerado o maior evento da categoria na América Latina. A cerimônia desta quarta-feira contará com a presença de autoridades, representantes de instituições de segurança e defesa civil, além de convidados. Com destaque para a assinatura do Termo de Abertura das celebrações do Centenário.