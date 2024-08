Desafios para o enfrentamento da crise climática na contemporaneidade

Ao longo do tempo, é comum que o clima do planeta mude de forma natural. Nos últimos séculos, no entanto, as mudanças têm acontecido em razão de ações antropogênicas

Enchentes no Rio Grande do Sul, incêndios no Pantanal e o processo de aquecimento do oceano são influenciados por uma causa em comum: as mudanças climáticas.

De acordo com Vanda Claudino Sales, professora do Departamento de Geografia da Universidade Federal do Ceará (UFC), o clima do planeta costuma mudar de forma natural ao longo do tempo, mas nos últimos séculos as mudanças têm acontecido em razão de ações antropogênicas, que são causadas pelo homem.

"Hoje em dia, a gente já chama [a situação] de 'emergência climática'. É mais do que uma crise. Os fenômenos climáticos de temperaturas elevadas, como precipitações torrenciais, furacões, ciclones etc, estão acontecendo com uma intensidade tão grande que, a partir dos anos 50, depois do fim da segunda guerra mundial, vivemos em um contexto de crise", destaca a professora.