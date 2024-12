Governo do Estado entrega duas mil cisternas de placas a comunidades originárias do Ceará

Fortaleza- CE, Brasil, 06-12-24: O Governo do Ceará apresenta ações para o Programa Cisternas no Palácio da Abolição. Na foto, Moisés Braz, secretário da Secretaria do Desenvolvimento Agrário do Ceará, e Elmano de Freitas, Governador do Ceará. (Foto: Lorena Louise/Especial para O POVO) / Crédito: Lorena Louise/Especial para O POVO

Duas mil cisternas de placas de 16 mil litros foram entregues na tarde desta sexta-feira, 6, a representantes de comunidades indígenas e quilombolas do Ceará. A iniciativa ocorre por meio do Programa Cisternas, desenvolvido pelo Governo do Estado em parceria com a Secretaria do Desenvolvimento Agrário (SDA). Aproximadamente duas mil famílias foram beneficiadas com as cisternas de primeira água, de produção e sistema de reúso de água. Os contemplados são povos originários cearenses que se inscreveram no edital 015/2023, cujo valor investido foi de R$ 12,2 milhões.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Além da entrega simbólica desses equipamentos, o Governo do Estado anunciou o início da implementação das 11.399 tecnologias sociais com os processos das definições das comunidades e cadastro das famílias beneficiadas dos 80 municípios, no montante de R$ 83 milhões.

“Essas cisternas representam saúde para as famílias, garante tranquilidade para essas pessoas que terão água limpa no quintal da sua casa. São R$100 milhões muito bem investidos”, destaca o chefe do Executivo estadual, Elmano de Freitas (PT). Para o secretário do Desenvolvimento Agrário, Moisés Braz, a cessão desses equipamentos constitui “apenas a primeira etapa” do conjunto de ações que estão sendo desenvolvidas pelo Governo do Estado e pela pasta. “Lançamos o primeiro edital, que já foi executado e estamos entregando os frutos aqui hoje e o outro, no valor de R$ 83 milhões que está em fase de execução, selecionando as famílias beneficiadas”, reitera o secretário.

Áurea Anacé explica que as cisternas “vieram a calhar” na comunidade do povo Anacé, território localizado no município de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza. Ela menciona que muitas famílias que residem na serra precisavam de água e enfrentavam dificuldades na hora da implantação. “Algumas pessoas precisavam descer a serra e subir com o material. Outros moradores da comunidade tinham que comprar pipas de água por causa do verão e são pessoas que não têm condições de arcar com o custo”, relata Áurea. Fortaleza- CE, Brasil, 06-12-24: O Governo do Ceará apresenta ações para o Programa Cisternas no Palácio da Abolição. Na foto, Áurea Anacé, indígena da Comunidade do Povo Anacé da Terra Tradicional. (Foto: Lorena Louise/Especial para O POVO) Crédito: Lorena Louise/Especial para O POVO

“Muitas crianças do nosso território tinham que tomar um banho por dia porque não tinha água. Com as cisternas a realidade muda completamente”, acrescenta. A implantação dos equipamentos também mudou a rotina do pescador artesanal Antoniel Matias Lima, 29, que reside em Quixeramobim, município distante 212 km de Fortaleza. O pescador, que tem o extrativismo como fonte de renda, cita que as cisternas viabilizaram a água potável na região. “A gente pesca no Açude Fogareiro e, por ser um reservatório, todo mundo pensa que a gente tem água, mas não temos, não é água potável. Minha cisterna foi feita em maio deste ano e ainda tem água da chuva deste ano. Parece loucura, mas ainda estou bebendo dessa água de maio”, relata.