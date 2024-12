Ceará tem redução de 19,9% no número de roubos em novembro

Repórter do caderno de Cidades

Lucas Barbosa Repórter do caderno de Cidades

Foram 2.648 Crimes Violentos contra o Patrimônio (CVPs) no mês passado, conforme a SSPDS, o que significa uma média de 88,26 ocorrências diárias

O Ceará registrou redução de 19,9% no número de roubos no último mês de novembro, conforme divulgado nesta sexta-feira, 6, pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). A pasta divulgou que foram registrados 2.648 Crimes Violentos contra o Patrimônio (CVPs) em todo o Estado no mês passado, o que significa uma média de 88,26 ocorrências diárias. Em novembro de 2023, haviam sido 3.306 computados.



Em Fortaleza, a redução foi de 20,2%. Enquanto, em novembro de 2023, ocorreram 2.247 CVPs, em novembro deste ano, foram 1.792 casos. "Esse é o melhor resultado em números absolutos da cidade de Fortaleza em todo o ano e o melhor desde abril de 2014", afirmou a SSPDS.