Estudo inédito sobre solos do Ceará gera dados para o fortalecimento do setor agrícola

Funceme e SDA lançam estudo inédito sobre levantamento de solos no Ceará / Crédito: AURÉLIO ALVES

Um estudo inovador, realizado pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), em parceria com a Secretaria do Desenvolvimento do Agrário (SDA), foi divulgado na manhã desta quinta-feira, 5. Os dados obtidos pela pesquisa revelam, em uma escala inédita para o Estado, os tipos de solos existentes nas diferentes regiões do Ceará. Iniciado em 2008, o Levantamento de Reconhecimento de Média Intensidade dos Solos do Estado do Ceará utilizou a escala de 1:100.000 como base, permitindo mapear com mais precisão e detalhamento as diferentes áreas do território cearense.

A pesquisa é uma das ações que integra o Projeto São José. A iniciativa tem como objetivo promover o desenvolvimento e a competitividade rural sustentável nos municípios cearenses. O evento contou ainda com a realização da 2ª edição da Feira Saberes e Sabores, que também faz parte do projeto. A expectativa da SDA é que, a partir das informações divulgadas hoje, haja uma expansão em projetos ligados à promoção do uso sustentável dos recursos naturais e estratégias para adoção de tecnologias de adaptação com o semiárido, além de medidas de mitigação para agricultura, viabilizando ainda mais o setor. De acordo com Moisés Braz, secretário do Desenvolvimento Agrário do Estado do Ceará, o estudo fornece informações essenciais para o desenvolvimento de políticas públicas na região. De acordo com o titular da pasta, o nível de detalhamento dos dados obtidos permite que o Governo identifique os tipos de investimentos mais adequados para cada região.

“Nós fizemos um estudo para que a gente possa compreender quais as variáveis de solo que a gente tem e onde a gente pode fazer o investimento. Nós vamos fazer vários investimentos no ano que vem, e nós queremos fazer os investimentos certos naquela região do Estado; para que não se torne, invés de um investimento, uma despesa”, explica. Planejamento de atividades agrícola O coordenador executivo do Projeto São José, professor Lafaete Almeida, defende que o estudo tem uma grande importância para o planejamento estratégico de ações voltadas ao fortalecimento da agricultura familiar e do agronegócio no Estado. “Ele vai permitir que você tenha um conhecimento científico do tipo de solo existente e qual o melhor plantio para aquele tipo de solo. (...) Vai permitir que quem trabalha com agricultura no Estado; as secretarias municipais; e o próprio Governo do Estado, tenham instrumentos, com uma riqueza de detalhes, que vai permitir um planejamento mais estratégico e com maior efetividade para assegurar uma agricultura que possa garantir muito mais produtividade e resultado para o meio rural”, conta.

A Funceme, órgão de pesquisa que se dedica também à obtenção de dados científicos e informações geoespaciais sobre o território, destacou como este levantamento pode identificar e cartografar a distribuição dos solos, considerando aspectos e características específicas para a classificação no Ceará. De acordo com Eduardo Sávio, presidente da Funceme, o estudo é “um instrumento para o gerenciamento da agricultura do Estado, que faltava”, conta. O pesquisador relembra que o último levantamento de solos do Ceará data da década de 1970. “Era em uma escala menos detalhada. Esse é um levantamento na escala de semidetalhe, de média intensidade, e pode ser utilizado para um planejamento regional de alocação apropriada para algumas culturas. Fazer um planejamento olhando não só para o clima, mas também o manejo e o solo, para identificar aquelas áreas que você pode cultivar uma cultura A ou B”, acrescenta.