Chuva em Fortaleza: Defesa Civil registra 28 ocorrências nesta quarta-feira, 4

Choveu em mais de 100 municípios cearenses na manhã desta quarta-feira, 4, conforme a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Em Fortaleza , a precipitação foi de 42 mm. Decorrente disso, a Defesa Civil de Fortaleza registrou 28 ocorrências ao longo do dia.

As chuvas registradas hoje sinalizam a chegada da pré-estação chuvosa de 2025, que tem início neste mês de dezembro e se estende até janeiro, com chuvas acima de 100 mm.

De acordo com a Funceme, as maiores precipitações do Ceará foram registradas nos municípios de:

Ipaumirim (111 mm)



Acopiara (100 mm)



Milhã (100 mm)



Lavras da Mangabeira (90 mm)



Morada Nova (86 mm)



Jaguaretama (80 mm)



Cascavel (80 mm)



Senador Pompeu (77.5 mm)



Quixeramobim (72 mm)



Iguatu (67 mm)



Russas (65 mm)



Cedro (64 mm)



Aurora (55mm)



Redenção (50mm)



Crato (49 mm)



Caridade (49 mm)



Baturité (45.2 mm)



Caririaçu (45 mm)



Fortaleza (45 mm)

Passageiros relatam dificuldades de deslocamento no trânsito

Além da falta de energia em alguns bairros da Capital, questões voltadas à mobilidade urbana afetaram diretamente a população que utiliza os meios de transporte público municipais.

Isonilde Silva, 43, reside em Pacajus, distante 43 km de Fortaleza, e explica que saiu de casa às 5 horas para chegar no trabalho às 7h30min. Ela menciona que a demora no trajeto se deu, principalmente, devido aos semáforos apagados.