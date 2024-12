Chuvas: veja bairros de Fortaleza e Maracanaú que tiveram queda de energia na manhã desta quarta

As quedas de energia também afetaram o funcionamento do Metrô de Fortaleza (Metrofor) em ambas as cidades. Ao todo, sete estações ficaram sem fornecimento nas plataformas. Falhas mecânicas em uma composição de trens também resultou em grandes aglomerações nas estações.

Questionada sobre as falhas no fornecimento, a Enel, empresa responsável pela distribuição de energia do Ceará, afirmou que as quedas foram ocasionadas pelo desligamento da subestação Mondubim da Companhia Hidrelétrica São Francisco (Chesf), que atua na geração de energia na Capital.

Serviço foi prejudicado pela chuva, diz Enel

Ainda de acordo com a empresa, o serviço também tem enfrentado problemas em todo o Estado devido às fortes chuvas que afetam diversas regiões do Ceará nesta manhã. Até as 10h25min desta quarta, 90 municípios registraram chuva, de acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), com precipitações de até 112 milímetros.