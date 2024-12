Obra de duplicação da BR-116 começa dia 13 de dezembro, anuncia Elmano

Anunciadas pelo governador Elmano de Freitas (PT) na sexta-feira, 29, as obras de duplicação da BR-116 terão início no dia 13 de dezembro. A obra contará com 22 km de extensão, começando em Pacajus e sendo concluída em Timbaúba dos Marinheiros, localizada no município de Chorozinho.



"Com a concessão pelo Governo do Ceará da licença ambiental para as obras de duplicação da BR-116, dialogamos com o Ministério dos Transportes para assinarmos a ordem de serviço para o início dos trabalhos", declarou o governador.