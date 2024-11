Motocultivadores são entregues a entidades da agricultura familiar no Ceará

As máquinas agrícolas de pequeno porte são versáteis e facilitam o trabalho dos agricultores no campo Crédito: Reprodução/ Governo do Estado do Ceará

O Governo do Estado do Ceará, por meio da Secretaria do Desenvolvimento Agrário (SDA), realizou nesta terça-feira, 26, a entrega de 270 motocultivadores a associações de agricultores familiares de 85 municípios cearenses. A distribuição ocorreu na Praça Capistrano de Abreu, na cidade de Maranguape, distante 26 km de Fortaleza Apenas nesta semana, o Governo Estadual e a SDA já estiveram reunidos em dois eventos relacionados à agricultura familiar. Na próxima quarta-feira, 27, os dois órgãos estarão anunciando investimentos para o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA-Leite).

A entrega dos motocultivadores integra a Política de Incremento e Modernização da Atividade Agrícola do Governo do Estado, que afirmou que os recursos investidos na aquisição dos equipamentos foram de aproximadamente R$ 6 milhões.

Os motocultivadores atuam na mecanização da agricultura familiar do Estado, diminuindo os custos da produção, reduzindo atividades que prejudicam o solo e impulsionando a qualidade da fabricação dos insumos agrícolas. Foram contempladas associações e cooperativas da agricultura familiar de 85 municípios:

Várzea Alegre De acordo com o governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), a aquisição dos motocultivadores permite que pequenos agricultores familiares tenham acesso a condições de trabalho dignas, e, dessa forma, possam “produzir mais cansando menos”.

“A agricultura familiar é responsável por 70% da comida que vai para a mesa do povo brasileiro, mesmo trabalhando em condições difíceis. Quem faz esse trabalho com enxada sabe que é muito cansativo, com a máquina você cansa menos e produz mais”, reforçou o chefe do Executivo estadual. O titular da Secretaria do Desenvolvimento Agrário, Moisés Braz, pontua que a extensão rural e capacitação dos agricultores serão realizadas por meio da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará (Ematerce). “Há investimentos do Governo Estadual em parceria com o Governo Federal não só para a qualificação, mas também para ampliação da quantidade de técnico que é necessário para fazer esse acompanhamento do setor produtivo do Ceará”, complementa.

Conforme o produtor Valdemir Mesquita, conhecido como “Pé de mola”, um motocultivador tem a capacidade de preparar o solo de um hectare a cada quatro horas, diminuindo o tempo de produção e aumentando a produtividade do agricultor familiar. “Estamos felizes com a iniciativa, é uma política que, de fato, chega aos agricultores, que são muito penalizados na ponta, para que eles possam aumentar a produção com menos esforço, porque a gente sabe que não é fácil fazer esse serviço utilizando uma enxada”, menciona. Mesquita, que reside no Assentamento dos Grossos, no município de Santa Quitéria, acrescenta que o equipamento é adaptado às necessidades do agricultor familiar.