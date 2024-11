Covid-19: Ceará tem aumento de 15% na positividade, diz Sesa

Imagem de apoio ilustrativo. Cerca de 190 casos de covid-19 foram confirmados em municípios do Estado. Desses casos, 57,9% estavam concentrados em Fortaleza Crédito: Camila Nobre com Adobe Firefly

O Ceará registrou aumento de 15% na positividade de casos de Covid-19 na semana epidemiológica (SE) 46 (de 10 a 16 de novembro). No período, foram registrados 190 casos em municípios em todas as regiões de saúde do Estado. Desses, 57,9% estavam concentrados em Fortaleza. É possível observar aumento a partir da última semana de outubro. Dados são dos sistemas e-SUS Notifica e Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe (Sivep-Gripe), no Ceará. Ao longo de 2024, mais de 8.300 casos de Covid-19 foram contabilizados no Ceará.

Foi apresentada uma redução no número de casos e taxa de positividade até a 18º semana, porém, a partir da SE 40, na transição entre setembro e outrubro, começa um leve aumento. Os dados são do "Cenário epidemiológico dos vírus respiratórios", da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), atualizado no último dia 22.

Confira número de casos confirmados: Fortaleza - 110



Caucaia - 11



Fortim - 7



Maracanaú - 7



Irauçuba - 5 Sexo feminino é maioria de casos, com 60,2% Entre a distribuição dos casos confirmados, foi observado que a maioria dos pacientes tinha idade acima de 20 anos. A maior concentração foi em indivíduos entre 50 e 69 anos, o que representa 22,4% do total de casos. Outro destaque do relatório da Sesa é que o sexo feminino predomina a maioria dos casos, com cerca de 60,2%, o que pode estar relacionado com a maior procura por atendimento de saúde por mulheres.

Dentre os casos confirmados de Covid-19, 492 (5,9%) foram hospitalizados. Destes, 293 (59,6%) reportaram fatores de risco/comorbidade, sendo doença cardiovascular crônica (47,8%); diabetes mellitus (36,2%); doença neurológica crônica (15,4%); entre outras comorbidades. Mais de 9.200 casos de SRAG foram confirmados no Ceará Até a semana 46, a Sesa identificou cerca de 9.253 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) no Ceará. Em 55,7% dos casos não foi especificado o agente etiológico, provavelmente pela não realização do exame RT-PCR. O RT-PCR (Reação de Transcriptase combinada com a Reação em Cadeia da Polimerase, traduzido do inglês) é um diagnóstico laboratorial, feito por biologia molecular, que permite identificar a presença do material genético (RNA) do vírus Sars-Cov-2 em amostras de secreção respiratória.