Pessoas até 50 anos com HIV podem desenvolver quadros graves de Covid uma década antes, diz estudo

Pessoas de etnia não-branca são apontadas como as mais afetadas pela coinfecção Crédito: Unicef

Pessoas na faixa dos 50 anos infectadas pelo vírus da imunodeficiência humana, o vírus HIV, tendem a sofrer com casos mais graves de Covid-19, de acordo com estudo realizado pela Universidade de São Paulo (USP), o Ministério da Saúde (MS) e a Fundação Oswaldo Cruz. A pesquisa, publicada durante esta sexta-feira, 8, aponta que a gravidade nos quadros de infecção pelo novo coronavírus nesse público é similar a de não-portadores do HIV acima de 60 anos, ou seja, pelo menos dez anos mais velhos. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Os resultados do levantamento foram publicados na Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical e indicam uma tendência maior de evolução para casos graves em coinfectados por HIV e Sars-CoV-2.

O trabalho foi iniciado em 2020, com a análise de 36 mil casos de coinfecção pelos dois vírus no Brasil. Além do envelhecimento precoce, o estudo também aponta outras questões como agravantes para os duplamente infectados, como a escolaridade, etnia e poder aquisitivo. Neste cenário, a chance de uma pessoa não-branca desenvolver um quadro grave de Covid-19 seria 1,68 vezes maior do que a de uma pessoa branca. A prevalência está ligada com as relações raciais e socioeconômicas, já que o grupo de etnia mais clara, em maioria, teria maior acesso a serviços de saúde, condições de vida saudável, melhor nível educacional e maior acesso ao diagnóstico e tratamento do HIV.

Um último ponto apresentado também é a maior gravidade entre os pacientes que não fazem uso da Terapia Antirretroviral, série de medicamentos utilizados no combate à atuação do vírus imunossupressor. Responsáveis por reduzir a carga viral do HIV e restaurar, em parte, a função imunológica, a ausência desse tratamento pode abrir espaço para o avanço de diversas doenças, como a Covid-19. Pesquisa buscará entender impacto de vacinas nesses pacientes Após confirmar a interferência direta do HIV nos casos de Covid-19 em seus portadores, a pesquisa agora busca se aprofundar sobre o que acontece com esses pacientes coinfectados e quais as respostas dos organismos de membros desse grupo à vacina para o Sars-CoV-2. Os resultados deste novo levantamento são considerados essenciais pelos condutores do estudo, já que poderão servir como embasamento para a elaboração de políticas públicas voltadas aos duplamente infectados.