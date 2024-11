Curso preparatório para 2ª fase da Uece está com inscrições abertas até segunda-feira, 2

Aulas ocorrerão entre os dias 2 e 13 de dezembro e serão destinadas à 2ª fase do vestibular da Universidade Estadual do Ceará (Uece)

O Núcleo Pré-universitário da Uece (UECEVest) está com inscrições abertas até a próxima segunda-feira, 2, para o curso preparatório voltado à 2ª fase do vestibular da Universidade Estadual do Ceará (Uece), que acontecerá nos dias 15 e 16 de dezembro.

As aulas ocorrerão no turno da manhã, entre os dias 2 e 13 de dezembro. O preparatório será aberto para alunos da UeceVest e público geral, mediante o pagamento de taxa. A taxa para alunos da UeceVest é de R$ 100,00 e para o público externo é de R$ 120,00.

Vestibular da Uece: maior número de vagas da história

Desde sua fundação, há quase cinco décadas, o vestibular para o primeiro semestre de 2025 da Uece conta com o maior número de vagas ofertadas da história: 7.066 vagas distribuídas entre a Capital, Região Metropolitana (RMF) e Interior.

Das vagas ofertadas, 2.850 são destinadas a cursos presenciais. Destas, 1.274 são para Fortaleza. Outras 1.576 são destinadas a unidades do interior, como Quixadá, Limoeiro do Norte, Itapipoca, Iguatu, Crateús, Tauá, Mombaça, Aracati, Canindé e Quixeramobim.

Já as vagas para graduação à distância são destinadas para cerca de 40 municípios do Interior, onde a Uece tem parceria com a Universidade Aberta do Brasil. Nessa modalidade, serão ofertadas 4.216 vagas.