Vestibular da Uece: estudantes são barrados com cópia de documentos

Dois estudantes não conseguiram prestar a primeira fase do vestibular da Universidade Estadual do Ceará (Uece) na manhã deste domingo, 17. Francisco Pietro, de 16 anos, e Israel Silva, de 18, estavam no local, entraram na sala, mas foram impedidos de fazer a prova. Ambos portavam fotocópias da identidade, algo vedado no edital. O vestibular começaria às 9 horas. Por volta das 8 e meia, ambos discutiam com as professoras as possibilidades do que fazer. Estavam na entrada da Universidade, no bairro Itaperi, em Fortaleza. Tinham vindo do bairro Icaraí, em Caucaia, até a Capital, em uma caravana de estudantes.

No entanto, não houve resolução. O vestibular aceita somente documentos físicos com foto. Não são permitidos documentos digitais como o e-título, além de carteiras de estudante, certidões de casamento, CPF no modelo antigo e certificados de reservistas.

O primeiro, treineiro, pretendia prestar vestibular para Administração. Se disse preparado para a prova. Já Israel cursava para valer. Pretendia fazer Educação Física. Passou meses estudando para os vestibulares do fim do ano, explica, decepcionado por ter perdido a prova da Universidade Estadual. “Essa semana agora foi para relaxar. Nem olhei caderno para ver se aliviava o estresse. No fim das contas, não pude fazer”, relatou.

Nos bancos da Universidade, ambos esperaram, na companhia de professores, os colegas retornarem das salas. O horário final para realização é 13 horas. A prova ocorre na exata semana seguinte ao Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), em uma “maratona de vestibulares”. Foram dois domingos de Enem e, agora, um de Uece.

Apesar da ausência na Estadual, os estudantes realizaram o exame nacional e, esperançosos, garantiram participação na próxima edição da Uece, daqui a seis meses. “Deus quiser vou passar”, disse Pietro. Mais de 42 mil estudantes realizam o vestibular da Uece A primeira fase do vestibular para ingresso na Universidade Estadual do Ceará (Uece) contou com 42.968 participantes. São 28.571 de Fortaleza e 14.396 de municípios do interior.