Segurança Pública: veja propostas que Elmano levará para reunião com os 27 governadores e Lula

REUNIÃO ocorreu no Palácio da Abolição Crédito: Carlos Gibaja/Divulgação/Casa Civil do Governo do Estado

Recursos para a segurança pública, descapitalização do crime organizado e combate à impunidade. Esses são alguns dos temas que serão levados pelo governador Elmano de Freitas (PT) à reunião entre os 27 governadores e o presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT), realizada nesta quinta-feira, 31, em Brasília (DF). O encontro foi marcado, justamente, para debater o enfrentamento à criminalidade no País.

As questões foram selecionados a partir do que foi debatido nessa quarta-feira, 30, na 4ª reunião do Comitê Estratégico de Segurança Integrada (Coesi), composto por representantes das Forças de Segurança do Estado, assim como pelo Tribunal de Justiça do Estado (TJCE), pelo Ministério Público Estadual (MPCE), pela Assembleia Legislativa do Estado (Alece) e pelas polícias Federal e Rodoviária Federal.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A imprensa teve acesso por alguns minutos à reunião do Coesi, que foi realizada no Palácio da Abolição, em Fortaleza. Na oportunidade, o procurador-geral de Justiça, Haley Carvalho, destacou a ausência de uma certidão nacional unificada de antecedentes criminais, a fim de permitir que policiais, promotores e juízes saibam de delitos cometidos por um determinado suspeito em outros estados.

O superintendente regional da PF no Ceará, o delegado Franco Simões, salientou a necessidade de renovação do efetivo da corporação no Estado. Conforme ele, dos cerca de 460 agentes lotados no Ceará, aproximadamente, 25% irão aposentar-se em janeiro próximo. Já Mauro Albuquerque, titular da Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização (SAP), afirmou ser preciso que a Lei de Execução Penal (LEP) faça uma diferenciação entre o “preso comum” e o integrante de organizações criminosas.

O secretário da Segurança Pública e Defesa Social, Roberto Sá, afirmou ser "insignificante" o montante repassado pelo Governo Federal para a segurança nos 27 estados. “A gente acha muito interessante que (o repasse federal) tenha o tratamento que tem a saúde e a educação, que eles sejam um fundo e um sistema constitucionalizado para garantir a vinculação de algumas receitas e a não possibilidade de contingenciamento”. “Certamente, uma única reunião de governadores com o presidente da República não dá conta”, afirmou, por sua vez, Elmano. “Vai precisar termos um conjunto de discussões, com vários temas que permitam fazer um redesenho da segurança pública no Brasil para termos o êxodo que todos queremos. Nossa ida à Brasília amanhã (quinta-feira, 31 ) será no sentido de que possamos construir um grande pacto pela segurança pública no Brasil e que envolva, efetivamente, os poderes”.