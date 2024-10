Estado encaminha mensagem à Alece para fim do teto do auxílio alimentação na Seduc

A finalidade da mensagem, conforme o chefe do Executivo Estadual, é garantir o reajuste salarial e os benefícios dos servidores. "Nós não queremos melhorar o salário do servidor e ele perder um direito"

O governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), assinou na manhã desta quinta-feira, 24, mensagem solicitando o fim do teto do auxílio alimentação para os profissionais da Secretaria da Educação do Estado (Seduc). A mensagem foi encaminhada à Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).

“Estamos enviando à Assembleia e pedindo para avaliarem com celeridade se for o caso de melhorar o projeto, melhorem o projeto, mas o importante é que a gente possa ter essa correção e garantir aos servidores esse direito tão importante”, destacou Elmano, durante live no Instagram.

A finalidade da mensagem, conforme o chefe do Executivo Estadual, é garantir o reajuste salarial e os benefícios dos servidores. “Nós não queremos melhorar o salário do servidor e ele perder um direito”.